L’OM prépare encore 7 départs !

Droit au but. Dans cette dernière ligne droite du mercato d’été, l’Olympique de Marseille a plusieurs objectifs clairs. Après avoir recruté Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes, Timothy Weah, Facundo Medina ou encore CJ Egan-Riley, les dirigeants phocéens scrutent encore le marché pour apporter encore quelques retouches notamment en défense centrale ou dans le secteur offensif où le profil d’Edon Zhegrova plaît. Mais les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, qui ont blindé un jeune comme Alexandre Tunkadi, doivent surtout dégraisser afin de réduire l’effectif mis à disposition de Roberto De Zerbi. Plusieurs joueurs sont déjà partis durant cette intersaison. Certains sont restés dans l’Hexagone comme Valentin Rongier et Quentin Merlin, qui ont posé leurs valises au Stade Rennais.

L’OM doit encore dégraisser

Ce qui a d’ailleurs fait jaser pour deux joueurs passés par le FC Nantes. Mais c’est une autre histoire. Simon Ngapandouetnbu, lui, a été vendu à Montpellier. Mais les Phocéens gardent une option de rachat. D’autres, ont passé la frontière italienne comme Luis Henrique, qui a signé à l’Inter Milan. Ismaël Koné, lui, a été envoyé en prêt à Sassuolo. Le jeune Gaël Lafont, lui, a signé au Genoa. Le flop Luiz Felipe s’en est allé du côté de l’Espagne, au Rayo Vallecano, pendant que Chancel Mbemba a quitté le club libre. D’autres mouvements sont encore attendus durant les prochaines semaines, notamment concernant Azzedine Ounahi. Prêté au Panathinaïkos la saison passée, le Marocain ne souhaite pas forcément y retourner malgré une belle proposition des Grecs à l’OM.

Le joueur aimerait rejoindre un championnat du Big 5 en Europe. Il voit donc d’un bon oeil l’intérêt de Girona pour lui. Mais pour le moment, l’écurie espagnole n’a pas les moyens de payer son transfert et de répondre à ses attentes au niveau salarial. Pour débloquer cette situation, Ounahi comme Marseille devront faire des efforts. Mais ce n’est pas encore le cas. Comme lui, son compatriote Amine Harit pourrait changer d’air. Pour le moment, peu d’informations ont circulé le concernant. En ce qui concerne Pol Lirola, la porte est ouverte. Ce dernier a des touches en Espagne et en Italie. La position de l’OM est également claire concernant Faris Moumbagna, qui pourrait filer sous la forme d’un prêt.

Il y a encore du monde à faire partir

L’attaquant, qui a claqué un quadruplé avec la réserve de l’OM le week-end dernier, a une belle cote en Turquie. Toujours dans le secteur offensif, Neal Maupay est poussé vers la sortie. Selon nos informations, l’OM réclame au moins 5 M€ pour céder le joueur arrivé il y a à peine un an. Pour le moment, peu de clubs se sont manifestés. Sassuolo ou encore Trabzonspor ont été cités comme des points de chute potentiels. Mais à l’heure actuelle, personne n’a bougé concrètement. En revanche, ça s’agite un peu plus pour Jonathan Rowe. Comme révélé par nos soins, l’Atalanta Bergame, l’AS Roma, Fenerbahçe, Besiktas ainsi que des clubs anglais sont séduits. Le Stade Rennais aussi.

Interrogé à son sujet, RDZ a confié : «iI y a des rumeurs avec plusieurs clubs, pas un seul en particulier. On entend des choses, peu importe ce qu’il se passera, qu’il reste ou qu’il parte, il faut souligner que ce sera un choix commun de notre part.» On peut s’attendre donc à une belle vente de l’OM le concernant, si une bonne proposition arrive et satisfait tout le monde. Un départ de Derek Cornelius n’est pas exclu non plus. Si l’OM espérait 5 M€, une vente à un prix plus bas ne serait pas écartée. Ce qui n’est pas le cas pour Jeffrey De Lange. Malgré des rumeurs de départ, une vente n’est pas envisagée actuellement par les Marseillais. Des Marseillais qui ont du pain sur la planche avant la clôture du marché le 1er septembre prochain, le lendemain de l’Olympico.