Adrien Rabiot a décidé de rester à l’OM

«Je peux parler de tout avec Allegri, pas seulement de football. Je l’apprécie beaucoup en tant que personne. Il a un mental de gagnant. Et c’est clair, s’il m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler». Cette déclaration d’Adrien Rabiot la semaine dernière dans la presse italienne avait jeté un voile d’incertitude sur l’avenir de l’international français, alors qu’il se murmurait que Max Allegri souhaitait le convaincre de le rejoindre à l’AC Milan, son nouveau club.

Du côté des supporters marseillais, cette sortie n’avait laissé personne indifférent non plus. Il faut dire qu’après une saison réussie comme la sienne, Rabiot s’était mis tout le public marseillais dans la poche. Et avec une qualification en Ligue des Champions décrochée cette année, imaginer l’avenir sans l’ancien Turinois était presque devenu inconcevable dans l’esprit collectif. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’international tricolore a été élu Olympien de la saison par ses supporters il y a quelques semaines.

Pas de départ pour Rabiot

S’il n’a jamais vraiment pris de position forte sur son futur, Rabiot avait quand même laissé entendre à plusieurs reprises son désir d’honorer son contrat, en vigueur jusqu’en 2026, et par conséquent de découvrir la Ligue des Champions au Vélodrome. «Choisir Marseille sans la Ligue des Champions n’était pas une évidence. Maintenant que nous sommes qualifiés, il serait important de pouvoir la jouer dans ce stade et dans cet environnement», avait-il confié à la Gazzetta dello Sport la semaine dernière.

Mais selon nos informations, le milieu de 30 ans est désormais fixé, puisqu’il a bel et bien pris la décision de rester à l’OM, malgré de plusieurs intérêts italiens cet été. Roberto De Zerbi pourra donc capitaliser sur l’un de ses hommes forts, alors que d’autres arrivées sont encore attendues. Angel Gomes va débarquer librement après l’expiration de son contrat au LOSC, et viendra ainsi densifier le milieu de terrain. Quant au prometteur CJ Egan-Riley, il arrivera également libre après une dernière saison réussie à Burnley. Les dossiers Nayef Aguerd et Facundo Medina sont aussi toujours d’actualité.