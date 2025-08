OM : les minots Darryl Bakola et Robinio Vaz ont déjà conquis tout le monde !

«Il y a plein de choses positives à retenir du point de vue du jeu, de l’attitude ou l’agressivité ». Voici ce que déclarait Roberto De Zerbi, ce samedi soir, quelques minutes après le match nul (1-1) concédé par l’Olympique de Marseille face au Séville FC. Toujours invaincu durant cette intersaison (2 victoires, 3 nuls), le club olympien affiche, en effet, un visage plus que séduisant. Outre les recrues, déjà bien intégrées à l’image d’Angel Gomes, le dernier 2e de Ligue 1 peut également s’appuyer sur les jeunes de son centre de formation. Parmi eux ? Darryl Bakola et Robinio Vaz.

Bakola, la force tranquille

D’ores et déjà utilisés par le technicien italien lors du précédent exercice, les deux minots de l’OM profitent ainsi de cette fenêtre estivale pour confirmer l’étendue de leur talent. Entrés à la pause lors de la large victoire marseillaise (5-0) face à l’Excelsior Maassluis, Bakola et Vaz continuent, depuis, de gratter les minutes. Milieu offensif de 17 ans, le premier cité a ainsi disputé l’intégralité de la rencontre face à Charleroi (1-1) avant de faire son entrée en jeu, ce samedi soir, contre Séville (1-1).

Très à l’aise, juste techniquement et bluffant de tranquillité et de maturité, le natif de Clichy s’est particulièrement illustré face aux Andalous. Régulièrement trouvé par ses partenaires, Bakola n’a jamais hésité à prendre des initiatives. Une activité logiquement saluée par les supporters marseillais. «Encore une belle entrée pour Darryl Bakola qui est déjà impactant au milieu» ; «Bakola : ok j’ai compris» ; «Darryl Bakola n’a que 17 ans. C’est le tweet», pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux après la rencontre. Bien décidé à saisir l’opportunité qui s’offre à lui, le jeune milieu de terrain n’est d’ailleurs pas le seul à avoir marqué les esprits.

Vaz, une alternative crédible au poste de numéro 9 ?

Entré à l’heure de jeu pour occuper la pointe de l’attaque, Robinio Vaz a lui aussi saisi sa chance. Après 45 minutes disputées lors du premier match amical de l’été, le buteur de 18 ans - auteur d’un match plein contre Charleroi - s’est également distingué. Lucide dans ses choix, percutant et fort d’une belle vision du jeu, le gamin de Mantes-la-Jolie a posé beaucoup de problème à la défense sévillane, à l’instar de ce joli mouvement initié à l’aube du dernier quart d’heure (69e). Déjà aperçu en L1 la saison passée (contre Strasbourg et l’OGC Nice), Vaz poursuit donc son ascension vers le plus haut niveau.

Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la performance de ses minots. «Absolument, on compte sur eux. Ils auront plus de temps de jeu que l’an dernier. C’est la politique du club. Il ne faut pas les lancer trop tôt mais il ne faut pas non plus avoir peur de les mettre sur le terrain». Un message fort confirmant l’éclosion des pépites marseillaises. En plus de ses deux protégés, l’ancien coach de Brighton a également profité de cette présaison pour lancer Yanis Sellami et Keyliane Abdallah, deux autres grands espoirs de l’OM. Autant de talents qui pourraient finalement profiter de l’enchaînement des matches pour intégrer la rotation, au vu de leur potentiel et de leurs profils.