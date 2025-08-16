RC Lens : Malang Sarr amer après la défaite contre Lyon

Ce samedi, l’OL a parfaitement lancé sa saison sur la pelouse du RC Lens. Grâce à un but de Georges Mikautadze, les Rhodaniens sont allés chercher une victoire précieuse. Un match frustrant pour les Artésiens. Proches d’égaliser en seconde période, les Lensois n’ont pas réussi à arracher le nul. Une défaite amère pour Malang Sarr :

La suite après cette publicité

«Mon match ? Ca n’a pas suffi. On sort frustrés de ce match. On a montré un beau visage surtout en seconde période. Ils se sont battus mais on aurait pu aller chercher un nul. On doit continuer de travailler. Le réalisme est là, on est capables de terminer nos actions. Ça n’a pas payé aujourd’hui, on doit chercher plus de failles. Thauvin ? Tout le monde sait que c’est un top joueur, il va nous apporter énormément.»