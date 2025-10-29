La France domine le marché des jeunes talents : 3,98 milliards d’euros en 10 ans

Selon l’Observatoire du football CIES, la France domine largement le marché mondial des transferts internationaux de joueurs formés localement. Sur les dix dernières années, les clubs français ont généré près de 3,98 milliards d’euros, soit environ 400 millions par an, grâce à la vente de talents issus de leurs centres de formation. Une performance qui confirme la réputation de l’Hexagone comme l’un des viviers les plus prolifiques du football mondial.

La suite après cette publicité

Derrière la France, seuls le Brésil (2,60 milliards d’euros) et l’Espagne (2,24 milliards) parviennent à franchir la barre des 2 milliards sur la même période. L’étude souligne également le rôle crucial des jeunes joueurs : près d’un tiers des recettes mondiales proviennent de transferts de footballeurs âgés de 21 ans ou moins, preuve que la précocité est un atout économique majeur. Un constat qui valorise donc davantage encore le modèle français, capable d’exporter son savoir-faire dès les premières années de carrière.