Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

L’hilarant échange entre un supporter lyonnais et Michele Kang sur Endrick

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Endrick @Maxppp

Scène cocasse en marge du match entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais mercredi soir au stade Jean Bouin. Présente au stade, Michele Kang a vu son équipe perdre deux points précieux en se faisant remonter 3 buts. Elle a aussi croisé, en voiture, un supporter lyonnais à l’issue du match, dans le trafic parisien. Qui n’a pas hésité à l’interpeller sur un sujet mercato.

La suite après cette publicité
Vibes Foot
« 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗔̀ 𝗟𝗬𝗢𝗡 : 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗚𝗢 » ❤️💙

Des supporters de l’OL ont interpellé Michele Kang (présidente de l’OL) au sujet d’Endrick 😭
Vibes Foot
🔴💣 𝗟'𝗢𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘̂𝗧 𝗘𝗡 𝗝𝗔𝗡𝗩𝗜𝗘𝗥 ! 🤯🇧🇷

🗞️ @FabrizioRomano
Voir sur X

« Endrick, here we go ? », lui a demandé le conducteur, en référence à la fameuse phrase de Fabrizio Romano pour annoncer qu’un deal est bouclé. Rappelons qu’hier, nous vous avons confirmé que l’OL avait bien les faveurs du jeune attaquant brésilien du Real Madrid, dans la perspective d’un prêt pour la deuxième partie de saison. Michele Kang a d’abord mis du temps à comprendre la remarque de l’homme, avant de lui répondre : « here we go, ok ok ». Pas sûr que ce soit la confirmation du transfert, plutôt celle d’avoir compris la remarque du supporter !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier