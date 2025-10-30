L’hilarant échange entre un supporter lyonnais et Michele Kang sur Endrick

Scène cocasse en marge du match entre le Paris FC et l’Olympique Lyonnais mercredi soir au stade Jean Bouin. Présente au stade, Michele Kang a vu son équipe perdre deux points précieux en se faisant remonter 3 buts. Elle a aussi croisé, en voiture, un supporter lyonnais à l’issue du match, dans le trafic parisien. Qui n’a pas hésité à l’interpeller sur un sujet mercato.

« Endrick, here we go ? », lui a demandé le conducteur, en référence à la fameuse phrase de Fabrizio Romano pour annoncer qu’un deal est bouclé. Rappelons qu’hier, nous vous avons confirmé que l’OL avait bien les faveurs du jeune attaquant brésilien du Real Madrid, dans la perspective d’un prêt pour la deuxième partie de saison. Michele Kang a d’abord mis du temps à comprendre la remarque de l’homme, avant de lui répondre : « here we go, ok ok ». Pas sûr que ce soit la confirmation du transfert, plutôt celle d’avoir compris la remarque du supporter !