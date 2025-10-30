Alexis Beka Beka a enfin rejoué un match officiel

Après son arrivée en provenance de la réserve de Caen, Alexis Beka Beka a enfin foulé la pelouse avec l’équipe première de la RAAL, lors du 1/16 de finale de la Croky Cup (Coupe de Belgique) face à KSK Heist. Le milieu de terrain français, limité à un quart d’heure de jeu, a multiplié les tentatives de loin et montré quelques éclairs de son talent, laissant entrevoir de belles promesses pour la suite de la saison.

Le coach Frédéric Taquin s’est montré prudent, mais enthousiaste : « c’est un joueur de niveau supérieur techniquement. Il est capable de débloquer une situation sur une passe ou une frappe. Quand à la fin, tu es un peu dans le dur, il est intéressant de le faire monter pour qu’il y ait un peu de magie. » Même si sa participation au prochain match de championnat contre le Cercle n’est pas encore confirmée, son potentiel laisse présager des apparitions plus fréquentes sur le terrain.