La très belle histoire d’Alexis Beka Beka, en passe de retrouver un club !

La très belle histoire de ce début de mercato estival. Ancien espoir, passé par les équipes de jeunes de l’équipe de France, Alexis Beka Beka est sur le point de s’offrir un nouveau défi dans sa jeune carrière. Après avoir tristement fait l’actualité le 29 septembre 2023 - jour où le natif de Paris, aveuglé par une multitude d’idées sombres, avait failli mettre fin à ses jours depuis le viaduc du Magnan - le joueur passé par l’OGC Nice va retrouver un club.

Selon les dernières informations de L’Equipe, le milieu défensif de 24 ans est, en effet, attendu en Belgique en début de semaine pour signer un contrat de deux ans avec la RAAL La Louvière, promu en première division. Convaincu par le projet mené par le directeur sportif David Verwilghen, Beka Beka s’apprête donc à renforcer l’entrejeu d’un club qui vient d’enchaîner quatre montées d’affilée et compte bien s’appuyer sur les qualités du Français pour se maintenir.

Beka Beka a trouvé un nouveau défi en Belgique

De son côté, le principal concerné va lui tenter de retrouver son plein potentiel après des derniers mois plus que mouvementés. Pour rappel, après le tragique événement survenu en septembre 2023, l’ex-joueur du Lokomotiv Moscou avait résilié son contrat avec l’OGC Nice pour entamer une longue phase de reconstruction, notamment sur le plan psychologique.

Formé à Caen, le droitier d’1m78 était d’ailleurs revenu au sein de son club formateur depuis août dernier pour s’entraîner avec l’équipe réserve des Normands. En février, il avait même regoûté à la compétition avec 25 minutes de jeu disputées contre Grand-Quevilly (1-3), dans un match comptant pour le groupe D de National 3. Oui, le chemin a été long mais Alexis Beka Beka est plus que jamais de retour, et ce pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond.