Angel Gomes régale déjà l’OM !

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Angel Gomes. Le milieu offensif international anglais de 24 ans s’est engagé avec le club olympien en provenance du LOSC.» C’est par le biais d’un communiqué, publié le 4 juillet dernier, que l’Olympique de Marseille officialisait l’arrivée d’Angel Gomes. Formé à Manchester United et après quatre saisons passées au LOSC, le joueur âgé de 24 ans décidait, en effet, de poser ses valises dans la cité phocéenne malgré l’intérêt de plusieurs écuries de Premier League.

La suite après cette publicité

Arrivé librement de Lille, le droitier d’1m68 n’a d’ailleurs pas mis bien longtemps avant de s’acclimater à l’environnement phocéen. «C’est chaud mais bon c’est bon. Je pense que les gens ont été bien avec moi. C’était facile pour moi et j’aime beaucoup l’ambiance, le stade avec le public et tout le monde. Le soutien est bien aussi et je pense que la ville est jolie», assurait à ce titre le principal concerné en conférence de presse. Fallait-il encore confirmer les espoirs placés en lui sur le terrain. Jusqu’alors, force est de constater que la piste flairée par Pablo Longoria et Medhi Benatia est une franche réussite.

La suite après cette publicité

Une préparation estivale prometteuse

Titularisé lors de la victoire contre Gérone (2-0) et auteur d’un nouveau match plein contre Valence malgré le nul concédé par les siens (1-1), l’international anglais (4 sélections) disposait une nouvelle fois de la confiance de son coach pour la réception de Séville, ce samedi soir. Aligné dans un rôle de sentinelle aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, le natif de Londres - qui a pourtant connu quelques galères par le passé - en a ainsi profité pour montrer tout l’étendue de son talent. Juste techniquement, parfait dans les transmissions et toujours inspiré dans l’orientation du jeu, Angel Gomes a profité de cet avant-dernier match amical pour confirmer sa montée en puissance.

Grand artisan de la domination phocéenne au milieu de terrain, il a également brillé par son pressing sur une équipe andalouse très régulièrement asphyxiée. Des aptitudes qui n’ont d’ailleurs pas échappé aux supporters marseillais puisque l’Anglais, remplacé à l’heure de jeu, sortait sous les acclamations de l’Orange Vélodrome. S’il faudra désormais enchaîner contre Aston Villa, le 9 août prochain, mais surtout contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1 (15 août), Angel Gomes n’a quoi qu’il en soit pas manqué ses débuts sous la tunique marseillaise.