La théorie complotiste d’une légende du Barça sur le Ballon d’Or

Hristo Stoitchkov, légende du FC Barcelone, a assisté à la large victoire du club catalan face à Côme (5-0), à l’occasion du trophée Joan Gamper et du dernier match de préparation avant la saison 2025-2026. Interrogé sur le futur vainqueur du Ballon d’Or, dont la liste des 30 joueurs nominés est déjà connue, l’ancien attaquant bulgare du Barça (255 matchs, 117 buts, 29 passes décisives) a répondu de manière pour le moins polémique.

«Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont les favoris pour remporter le Ballon d’Or. J’espère que Lamine le gagnera et que je pourrai le lui remettre. Mais le prix est décerné par le magazine français France Football, et Dembélé est français», a insinué le Ballon d’Or 1994. À noter que les 100 journalistes votants pour le Ballon d’Or masculin représentent chacun l’un des pays du top 100 du classement FIFA, chaque journaliste devant élire un top 10, chaque place attribuant des points au joueur désigné.