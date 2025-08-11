Ligue 1
Le Paris FC dévoile ses maillots pour la saison 2025/2026
Promu en Ligue 1, le Paris FC débutera la saison 2025/2026 avec ambition. Et pour ce nouveau cru, adidas, l’équipementier du club francilien a dévoilé deux nouveaux maillots. Ainsi, le maillot domicile est bleu foncé avec les célèbres trois bandes de la marque allemande. On peut également y voir des lignes verticales en filigranes.
Paris FC @ParisFC – 09:59
nouveaux maillots, nouvelle ère.Voir sur X
même ville, mêmes valeurs.
Supporters, supportrices nos maillots domicile et extérieur 25/26 sont disponibles dès maintenant :
🔗
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
Les Parisiens ont également un maillot extérieur à dominance blanche. On peut y voir deux bandes en diagonale. Une bleu ciel et l’autre bleu marine. Deux nouvelles tuniques sobres, mais esthétiques pour célébrer cette montée en Ligue 1.
