Ligue 1

Le Paris FC dévoile ses maillots pour la saison 2025/2026

Par Aurélien Macedo
1 min.
Maillot Paris FC @Maxppp

Promu en Ligue 1, le Paris FC débutera la saison 2025/2026 avec ambition. Et pour ce nouveau cru, adidas, l’équipementier du club francilien a dévoilé deux nouveaux maillots. Ainsi, le maillot domicile est bleu foncé avec les célèbres trois bandes de la marque allemande. On peut également y voir des lignes verticales en filigranes.

Paris FC
nouveaux maillots, nouvelle ère.
même ville, mêmes valeurs.

Supporters, supportrices nos maillots domicile et extérieur 25/26 sont disponibles dès maintenant :

🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC
Les Parisiens ont également un maillot extérieur à dominance blanche. On peut y voir deux bandes en diagonale. Une bleu ciel et l’autre bleu marine. Deux nouvelles tuniques sobres, mais esthétiques pour célébrer cette montée en Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
