Le Paris FC dévoile ses maillots pour la saison 2025/2026

Promu en Ligue 1, le Paris FC débutera la saison 2025/2026 avec ambition. Et pour ce nouveau cru, adidas, l’équipementier du club francilien a dévoilé deux nouveaux maillots. Ainsi, le maillot domicile est bleu foncé avec les célèbres trois bandes de la marque allemande. On peut également y voir des lignes verticales en filigranes.

Les Parisiens ont également un maillot extérieur à dominance blanche. On peut y voir deux bandes en diagonale. Une bleu ciel et l’autre bleu marine. Deux nouvelles tuniques sobres, mais esthétiques pour célébrer cette montée en Ligue 1.