Real Madrid : Franco Mastantuono bluffé par ses coéquipiers

Plus fraîche recrue du Real Madrid, Franco Mastantuono a participé à son premier entraînement avec les Merengues vendredi, après avoir été officiellement présenté comme nouveau joueur du club la veille, le jour de ses 18 ans. Le numéro 30 argentin évolue déjà sous les ordres de Xabi Alonso et pourrait faire ses débuts mardi prochain contre Osasuna pour l’ouverture de la Liga 2025-2026.

Mastantuono a livré ses premières impressions de sa nouvelle vie au Real Madrid au micro de Realmadrid TV, soulignant ce qui l’a le plus marqué lors de son premier entraînement avec l’effectif madrilène. «La qualité de mes coéquipiers, a-t-il salué. La vitesse, c’est un rythme très élevé, ce qui est super, car jouer avec les meilleurs te rend meilleur.»