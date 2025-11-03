Real Madrid : Álvaro Carreras met tout le monde d’accord !

Revenu à la maison pour près de 50 millions d’euros, Álvaro Carreras (22 ans) s’impose déjà comme l’un des meilleurs investissements récents du Real Madrid. Longtemps considéré comme un pari d’avenir, l’ancien joueur du Benfica justifie finalement la confiance placée en lui par le club merengue. Formé à la Castilla avant de s’envoler pour l’Angleterre puis le Portugal, Carreras a bouclé un parcours atypique. Mais son retour au Real cet été ressemble à une évidence : à 22 ans, il incarne le prototype du latéral moderne – rapide, technique et généreux dans l’effort.

La suite après cette publicité

Depuis le début de la saison, le Madrilène est tout simplement le joueur le plus sollicité du groupe : il affiche déjà 1 184 ballons touchés, 883 passes réalisées et 791 transmissions réussies, des chiffres dignes d’un milieu de terrain. «Il apporte une solution constante à la relance et joue avec une maturité rare pour son âge», confiait, à ce titre, un membre du staff madrilène pour le quotidien AS. Son ascension, pour son retour à Madrid, n’a pourtant pas été linéaire. Après une prestation décevante lors du derby face à l’Atlético, Carreras avait été pointé du doigt pour ses approximations défensives.

Dans la lignée de Roberto Carlos et Marcelo

Des critiques qu’il a su transformer en motivation : depuis, il enchaîne les prestations solides et vient même d’inscrire un but somptueux face à Valence, une frappe tendue depuis l’entrée de la surface. «Depuis mon arrivée, j’ai toujours dit que j’allais soutenir l’équipe autant que possible. Parfois, je joue plus en défense. Aujourd’hui (samedi, ndlr), j’ai pu évoluer un peu plus devant. Je suis super content d’être ici et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres (des buts marqués). Les 50M€ dépensés pour mon transfert ? Ce ne sont pas mes affaires. Je rêvais de venir ici. Cela concerne les clubs, je ne m’en mêle pas. Ils sont parvenus à un accord et c’est tout», confiait l’intéressé après sa nouvelle prestation éclatante contre Valence.

La suite après cette publicité

Serein et sûr de ses forces, le natif de Ferrol ne compte, pourtant, pas en rester là. «Je sais que je peux encore progresser, surtout dans la gestion des duels et des passes sous pression», ajoutait, à ce titre, le gaucher d’1m86. Après Roberto Carlos et Marcelo, Carreras sait, en effet, qu’il évolue sous le poids d’un héritage immense. Une pression qui ne l’empêche cependant pas de tracer sa propre voie. «Je dis toujours que ce genre de choses ne se planifient pas, elles viennent du coeur et grâce à Dieu, ce premier but avec ce maillot est arrivé et j’en suis super heureux. C’est une grande fierté, au final ces choses-là arrivent naturellement, je n’étais pas pressé», reconnaissait enfin l’ancien joueur de Manchester United. Une chose est sûre, s’il poursuit sur cette lancée, le jeune latéral pourrait bien devenir la nouvelle référence madrilène sur le flanc gauche, et un pilier de la Roja à moyen terme.