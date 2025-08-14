Menu Rechercher
Yoann Kherbache a résilié son contrat avec le Paris FC

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Paris FC, Yoann Kherbache devrait rapidement s’envoler vers de nouveaux cieux. Selon nos dernières informations, l’ailier gauche de 25 ans a, en effet, résilié son contrat avec le club francilien. Passé par Bastia, Ajaccio ou encore Lyon La Duchère, le droitier d’1m70 sort d’une saison sans temps de jeu, bien qu’intégré au groupe.

A noter toutefois, toujours d’après nos indiscrétions, que le directeur sportif François Ferracci a été très classe en lui offrant sa dernière année de salaire. Reste désormais à savoir où le natif d’Aubagne rebondira. Avis aux intéressés…

