Tout est bouclé pour le transfert de Kevin Trapp au Paris FC

On s’apprête à revoir Kevin Trapp en Ligue 1. Un peu plus de 7 ans après sa dernière apparition avec le PSG, c’était du côté de Rennes le 12 mai 2018, l’Allemand va faire son grand retour en France, et même dans la capitale. On l’a appris il y a deux jours, il est en négociations avancées avec le Paris FC, promu dans l’élite cette saison. Les choses ont évolué depuis quelques heures. Bild affirme même ce matin que le transfert du gardien de but est quasiment bouclé. Seuls quelques détails futiles sont encore à régler.

Le PFC va débourser 1 M€ pour ce transfert, alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat au gardien de 35 ans. Celui-ci a déjà informé sa direction de sa décision. Il souhaite revenir à Paris après son premier passage dans la capitale entre 2015 et 2019. Cela n’avait pas été de tout repos non plus pour lui, qui prenait la place à son arrivée à Salvatore Sirigu, alors gardien titulaire sans reproche sportif. L’Italien avait pourtant été déclassé par Laurent Blanc en raison d’un jeu au pied défaillant par rapport à son nouveau concurrent.

Le même salaire à Paris qu’à Francfort

Durant son passage au PSG, on ne peut pas vraiment dire que le jeu au pied de Trapp a sauté aux yeux. Ses erreurs en revanche ont largement été commentées et le diffuseur de l’époque prenait un malin plaisir à filmer le visage de Sirigu sur le banc à chaque boulette. C’était une autre époque. Depuis, le gardien est redevenu numéro 3 avec la Mannschaft (9 sélections) jusqu’en 2023 et a remporté la Ligue Europa avec l’Eintracht en 2022. D’après Bild, il touchera le même salaire en France que dans le Hesse, soit 3,5 M€ à l’année auxquels pourront s’ajouter de juteuses primes.

Mieux encore, il s’est mis d’accord sur un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2028, avec des possibilités de reconversion (mannequin pour Louis Vuitton ?). Il n’attend plus que le feu vert de la direction pour s’en aller. D’ailleurs, il ne jouera pas pour les Aigles au 1er tour de Coupe d’Allemagne ce week-end face au FV Engers 07, mais n’aura pas le temps non plus d’être du déplacement à Angers (dimanche, 17h15) avec son futur employeur. Enfin, le média indique que l’Eintracht prospecte pour lui trouver un successeur et l’a sans doute déjà trouvé avec Michael Zetterer du Werder Brême coûterait entre 4 et 5 M€.