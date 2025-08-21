Rennes à la lutte avec Valence pour un attaquant roumain

Nous vous avons annoncé un accord entre le Stade Rennais et Estéban Lepaul (Angers), ainsi que l’intérêt du club breton pour Matthis Abline (FC Nantes) dans un mercato assez agité pour la formation d’Île-et-Villaine. Après le départ d’Arnaud Kalimuendo, le recrutement d’un ou de deux attaquants est important en vue de la saison 2025/2026.

Selon le média roumain Fanatik, Rennes aurait formulé une offre de 12 millions d’euros pour l’attaquant Louis Munteanu (23 ans) qui évolue à Cluj. Ce dernier reste sur une saison XXL avec son club avec 25 buts et 3 passes décisives en 42 rencontres. Cependant, Valence est aussi sur le coup avec un prêt à 2 millions d’euros ainsi qu’une obligation d’achat sous conditions de 10 millions d’euros.