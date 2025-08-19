Kevin Trapp passe sa visite médicale au PFC

Le transfert de Kevin Trapp au Paris FC approche à grands pas. D’après les informations de L’Equipe, le gardien de 35 ans est arrivé dans la capitale française ce mardi pour passer sa visite médicale. En cas de feu vert, il pourra ensuite signer son contrat de trois ans.

L’Allemand touchera peu ou prou le même salaire qu’à l’Eintracht mais il arrivait en fin de contrat dans un an. Pour le déloger, le PFC a déboursé environ 1 M€. L’ancien gardien du PSG sera mis en concurrence avec Obed Nkambadio, titulaire en équipe de France espoirs, et face à Angers ce dimanche à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1.