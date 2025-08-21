Menu Rechercher
Commenter 79
Real Madrid : Kylian Mbappé fait beaucoup mieux que Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé célèbre son but face à Osasuna @Maxppp

On le savait déjà, le changement de numéro de Kylian Mbappé, désormais porteur du numéro 10, répondait aussi à une logique marketing. En portant ce numéro symbolique, le Bondynois allait potentiellement être encore plus séduisant pour les sponsors, mais aussi pour les ventes de maillot.

Et comme l’indique une étude de Euromericas Sport Marketing, relayée par Sport, le maillot du Real Madrid floqué du numéro 10 est un record de ventes sur les premières 48 heures, avec 345 000 maillots vendus. Il a ainsi battu tous les records précédents, dont le sien avec le numéro 9 et celui de Cristiano Ronaldo. Un sacré succès donc pour le Real Madrid, pour Adidas, et pour le joueur.

