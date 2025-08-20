OM : Roberto De Zerbi est complètement sous le choc

« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi ». Via un communiqué officiel publié mardi soir, l’OM mettait fin à l’aventure d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe à Marseille.

La suite après cette publicité

Les deux hommes sont donc priés de se trouver un nouveau club. Jonathan Rowe a déjà un accord avec Bologne en Serie A, comme révélé en exclusivité par nos soins, alors que le milieu de terrain français est suivi en Serie A, où l’AC Milan, l’Inter et son ancien club, la Juventus, sont intéressés par ses services toujours selon nos informations.

La suite après cette publicité

De Zerbi, trahi par Rabiot

De leur côté, les joueurs marseillais ont été très surpris de la décision de leur staff et de leur direction. Mais comme l’indique L’Equipe, s’il y a quelqu’un qui est choqué par toute cette affaire, c’est bien Roberto De Zerbi. La violence qu’il a vue dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe l’a clairement outré et heurté.

L’ancien tacticien de Brighton estime avoir été trahi par le milieu de terrain français, joueur en qui il avait totalement confiance et qu’il présentait comme un modèle. Dès lors, il n’a pas hésité à vouloir s’en séparer, et la direction a suivi sans hésiter. Une décision drastique, mais totalement assumée, quitte à devoir trouver des solutions en urgence pour remplacer Rabiot…