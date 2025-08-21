Pisté par Leverkusen, Jonathan Clauss absent de l’entraînement de Nice

Comme nous vous le révélions hier soir, Jonathan Clauss a des chances de quitter l’OGC Nice cet été. Un an après son arrivée en provenance de l’OM, l’international tricolore (14 sélections, 2 buts) suscite l’intérêt du Bayer Leverkusen en Allemagne, qu’il souhaite même rejoindre.

Ce jeudi, le latéral droit de 32 ans était absent de l’entraînement niçois. D’après RMC, il souffrirait d’une gêne au niveau de la cheville, pendant que des discussions sont menées en parallèle concernant son possible départ. La saison dernière, Clauss avait été l’un des grands artisans de la belle saison du Gym, avec 3 buts marqués et 10 passes décisives délivrées.