Nice : le Bayer Leverkusen discute avec Jonathan Clauss

Dernièrement, nous vous révélions que Jonathan Clauss (32 ans) avait des chances de quitter l’OGC Nice et qu’un club poussait fort en coulisse pour le recruter. Ce soir, Kicker annonce qu’il s’agit du Bayer Leverkusen. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer.

La suite après cette publicité

Mieux, l’international tricolore (14 sélections - 2 buts), qui est sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2026, a déjà entamé des discussions avec le club allemand. Le départ de Clauss serait une nouvelle terrible pour une équipe niçoise déjà fortement amoindrie par les blessures et les départs de certains cadres. Pour rappel, l’ancien Lensois a été l’un des grands artisans de la belle saison du club azuréen en Ligue 1 l’an passé avec 3 buts et 10 passes décisives.