Un ancien joueur de Serie A prend sa retraite à 29 ans

Jakub Jankto, premier joueur à avoir fait son coming out en Serie A, met un terme à sa carrière à seulement 29 ans. L’ex-milieu de terrain du Cagliari, qui avait annoncé être homosexuel en février 2023, explique sur Instagram qu’une grave blessure au ligament de la cheville l’empêche de poursuivre sa carrière, et qu’il préfère donc s’arrêter ici : « J’ai essayé de la surmonter pour attaquer la saison, mais malheureusement, ce n’est pas possible », écrit-il dans sa story Instagram.

Le Tchèque souhaite désormais se rapprocher de son fils David, âgé de presque six ans, et entraînera les U17 du Dukla Prague. Après des passages à l’Udinese et à la Sampdoria, et un retour en Italie sous Claudio Ranieri, Jakub Jankto tourne la page de sa carrière professionnelle tout en restant impliqué dans le football et auprès de sa famille. On ne peut que lui souhaiter une bonne retraite.