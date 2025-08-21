Menu Rechercher
Chelsea dévoile son nouveau maillot third !

Par Allan Brevi
1 min.
Chelsea @Maxppp

Pour la saison 2025-2026, Chelsea dévoile son nouveau maillot third, résolument noir, entre hommage au passé et regard vers l’avenir. Pensé comme un pont entre l’histoire du club et ses ambitions futures, ce design élégant associe tradition et modernité, tout en conservant l’identité iconique des Blues à travers son logo.

Chelsea FC
Our new third kit is more than a throwback. It’s a bridge from our past into our future.

​#TotalLondon
Cette tenue s’inspire de la saison 2004/2005, emblématique pour le club : l’équipe masculine remportait pour la première fois la Premier League tandis que l’équipe féminine accédait à l’élite. Ce maillot marque le lancement d’une nouvelle ère pour Chelsea, fusionnant style, identité et performances sur le terrain.

[Profitez de 10% de réduction sur les maillots de Chelsea 2025/2026 avec le code FM10 en commandant sur FOOT.fr]

