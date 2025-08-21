Pour la saison 2025-2026, Chelsea dévoile son nouveau maillot third, résolument noir, entre hommage au passé et regard vers l’avenir. Pensé comme un pont entre l’histoire du club et ses ambitions futures, ce design élégant associe tradition et modernité, tout en conservant l’identité iconique des Blues à travers son logo.

Cette tenue s’inspire de la saison 2004/2005, emblématique pour le club : l’équipe masculine remportait pour la première fois la Premier League tandis que l’équipe féminine accédait à l’élite. Ce maillot marque le lancement d’une nouvelle ère pour Chelsea, fusionnant style, identité et performances sur le terrain.

