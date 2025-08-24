Menu Rechercher
Le premier but fou d’Heung-min Son avec Los Angeles FC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Heung min Son @Maxppp
Dallas 1-1 LAFC

Il y a quelques jours seulement, Heung-min Son annonçait son départ de Tottenham après 10 saisons en Premier League. L’international sud-coréen a tout connu avec les Spurs et a donc quitté le club sur une victoire en Ligue Europa. Pour la suite de sa carrière, l’ailier de 33 ans a décidé de filer en MLS du côté du Los Angeles FC.

Major League Soccer
SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! 😱
Pour ses deux premiers matches de championnat, le Sud-Coréen s’était illustré par deux passes décisives. Et cette nuit, il a inscrit son premier but. Et de quelle manière ! Face à Dallas, il a ouvert le score en début de rencontre en transformant un coup-franc lointain. Une frappe magnifique qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse.

Pub. le - MAJ le
