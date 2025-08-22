Premier League
Chelsea cède Renato Veiga à Villarreal
Un départ de plus qui va faire du bien à Chelsea et Enzo Maresca. Le club est parvenu à un accord avec Villarreal pour le transfert de Renato Veiga (22 ans). Le latéral gauche ou défenseur central rejoint le club espagnol jusqu’en 2032 et en échange d’une indemnité de transfert de 30 M€.
Villarreal CF @VillarrealCF – 13:44
El Villarreal CF y el @ChelseaFC han alcanzado un acuerdo de traspaso por Renato Veiga, que firma con la entidad amarilla hasta 2032.Voir sur X
¡Bienvenido al Submarino, Renato 💛!
Veiga n’aura jamais vraiment eu sa chance à Londres. Recruté pour 14 M€ à Bâle il y a un an, l’international portugais (5 sélections) s’est contenté de miettes pendant six mois avant d’être prêté à la Juventus pour la seconde partie de saison. Il connaît donc un nouveau club.
