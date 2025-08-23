Menu Rechercher
Commenter 10
Premier League

Le missile de Lucas Paquetá contre Chelsea

Par André Martins
1 min.
Lucas Paqueta @Maxppp
West Ham 1-5 Chelsea

Tout n’est pas à jeter dans l’énorme déroute subie par West Ham face à Chelsea (1-5), vendredi, en Premier League. Avant de concéder trois buts en vingt minutes, les Hammers avaient démarré la rencontre de manière sérieuse.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
QUELLE FRAPPE DE LUCAS PAQUETA 💥

Le Brésilien ouvre le score pour West Ham dans ce derby londonien après seulement 6 minutes de jeu.

#WHUCHE | #PremierLeague
Voir sur X

Lucas Paquetá, ancien joueur de l’OL, a même ouvert le score dans ce derby londonien après seulement six minutes de jeu. L’international brésilien (55 sélections, 11 buts) a progressé dans l’axe du terrain avant de déclencher une frappe sublime du gauche, à 25 mètres des cages de Robert Sánchez, qui a vu le ballon se loger en pleine lucarne. Un exploit insuffisant pour éviter une deuxième défaite consécutive de West Ham en championnat, après le revers contre Sunderland (3-0).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
West Ham
Chelsea
Lucas Paquetá

En savoir plus sur

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham
Chelsea Logo Chelsea FC
Lucas Paquetá Lucas Paquetá
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier