Le missile de Lucas Paquetá contre Chelsea

Tout n’est pas à jeter dans l’énorme déroute subie par West Ham face à Chelsea (1-5), vendredi, en Premier League. Avant de concéder trois buts en vingt minutes, les Hammers avaient démarré la rencontre de manière sérieuse.

Lucas Paquetá, ancien joueur de l’OL, a même ouvert le score dans ce derby londonien après seulement six minutes de jeu. L’international brésilien (55 sélections, 11 buts) a progressé dans l’axe du terrain avant de déclencher une frappe sublime du gauche, à 25 mètres des cages de Robert Sánchez, qui a vu le ballon se loger en pleine lucarne. Un exploit insuffisant pour éviter une deuxième défaite consécutive de West Ham en championnat, après le revers contre Sunderland (3-0).