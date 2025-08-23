Le missile de Lucas Paquetá contre Chelsea
Tout n’est pas à jeter dans l’énorme déroute subie par West Ham face à Chelsea (1-5), vendredi, en Premier League. Avant de concéder trois buts en vingt minutes, les Hammers avaient démarré la rencontre de manière sérieuse.
Le Brésilien ouvre le score pour West Ham dans ce derby londonien après seulement 6 minutes de jeu.
#WHUCHE | #PremierLeague
Lucas Paquetá, ancien joueur de l’OL, a même ouvert le score dans ce derby londonien après seulement six minutes de jeu. L’international brésilien (55 sélections, 11 buts) a progressé dans l’axe du terrain avant de déclencher une frappe sublime du gauche, à 25 mètres des cages de Robert Sánchez, qui a vu le ballon se loger en pleine lucarne. Un exploit insuffisant pour éviter une deuxième défaite consécutive de West Ham en championnat, après le revers contre Sunderland (3-0).
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer