Un ancien du Real Madrid incite Rodrygo à demander des explications

L’incertitude autour de la situation de Rodrygo au Real Madrid continue de susciter des interrogations. À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, l’attaquant brésilien semble écarté des plans de Xabi Alonso et pourrait représenter une opportunité de vente pour financer un renfort prioritaire au milieu de terrain, même si la direction madrilène ne paraît pas réellement disposée à s’en séparer. Interrogé à ce sujet dans l’émission El Partidazo de COPE, l’ancien Madrilène Fernando Morientes (272 matchs, 100 buts, 34 passes décisives) a souligné l’ambiguïté du dossier, estimant que Rodrygo devrait confronter son entraîneur pour clarifier sa position.

«Le joueur sait qu’il y a quelque chose derrière, que le club n’a pas envie de le vendre et que Xabi Alonso est aligné avec le club, puisqu’il ne lui a absolument rien dit. Et je ne sais pas si, dans ce cas-là, c’est Xabi Alonso qui décide ou si c’est plutôt le club. Le joueur devrait aussi, à un moment donné, aller dans le bureau de l’entraîneur et lui dire : "Bon, qu’est-ce que tu penses ? Quelle est ton opinion à mon sujet ?" Et là, tu mets l’entraîneur face à ses responsabilités», a-t-il déclaré.