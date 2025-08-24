OL : la blague de Jorge Maciel sur l’avenir de Malick Fofana

À l’issue du succès tranquille de l’Olympique Lyonnais contre Metz à domicile (3-0), pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Jorge Maciel s’est présenté devant les médias pour analyser la rencontre, et en a profité pour évoquer l’un des joueurs lyonnais les plus courtisés, Malick Fofana. Avec beaucoup d’humour, l’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca a proposé une solution pour le moins étonnante afin de conserver l’attaquant de 20 ans à l’issue de ce mercato estival.

La suite après cette publicité

«Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais, a-t-il plaisanté. En Ligue 1, il y a peut-être un club qui peut décider s’il vend ou pas. Pour tous les autres, on sait la réalité du football français en ce moment et celle du mercato quand il est ouvert. Je pense que 90% des clubs ne peuvent pas dire quel sera leur effectif dans une semaine. Le plus important est qu’il soit heureux tant qu’il est là, qu’il soit performant comme il l’a été aujourd’hui, a poursuivi Maciel. C’est ce qu’on attend des joueurs quand ils sont là, et que s’il part, il reste joyeux et profite de cette expérience-là.» Déjà décisif contre Lens la semaine dernière en servant Georges Mikautadze pour l’unique but de la rencontre, l’international belge a, cette fois-ci, ouvert le score face aux Messins.