Menu Rechercher
Commenter 11
Premier League

Cole Palmer en plein litige avec une marque de vin française

Par Allan Brevi
1 min.
Plamer @Maxppp

Cole Palmer, milieu offensif de Chelsea, s’est lancé dans une démarche pour protéger son nom et sa célébration « Cold Palmer », devenue populaire en Angleterre. L’objectif du joueur de 23 ans était de déposer une marque lui permettant de développer des produits dérivés, allant des vêtements à la nourriture, en passant par des boissons alcoolisées.

La suite après cette publicité

Mais cette initiative a déclenché un litige inattendu avec le domaine viticole bordelais Château Palmer, reconnu mondialement pour ses grands crus. Craignant une confusion et un impact négatif sur ses ventes, le château s’oppose au dépôt de la marque. L’affaire est désormais entre les mains de l’Office de la propriété intellectuelle britannique (IPO), qui devra trancher après plusieurs mois de procédure selon L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Cole Palmer

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Cole Palmer Cole Palmer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier