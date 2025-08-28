Le SC Braga menace Simon Banza !

Le dossier Simon Banza prend une tournure inattendue à Braga. Courtisé depuis quelque temps, l’attaquant franco-congolais, qui reste sur une saison impressionnante en Turquie avec 22 buts et 7 passes décisives, refuse catégoriquement une offre de 9 millions d’euros en provenance d’Al Jazira. Les dirigeants portugais jugent cette proposition intéressante, mais Banza ne veut rien savoir : il ne souhaite pas jouer aux Émirats arabes unis.

Cette position ferme a irrité le président de Braga, qui menace désormais de reléguer Banza en équipe réserve si le joueur n’accepte pas l’opportunité du Moyen Orient. De son côté, Banza a fait l’objet de plusieurs offres en Europe mais toutes refusées par Braga : Getafe, Girona (Liga), le Werder Brême (Bundesliga) et l’US Cremonese (Serie A). Ces options pourraient offrir au buteur une opportunité plus conforme à ses ambitions sportives, après une saison remarquée en Liga Portugal.