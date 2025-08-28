Menu Rechercher
Al-Ittihad a fait une offre au Zenit pour Pedro

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
Pedro avec le Zenit @Maxppp

Actif en cette fin de mercato avec notamment la piste menant à Rodrigo Mora (18 ans, FC Porto), le club saoudien d’Al-Ittihad tente de boucler une autre arrivée d’un jeune élément. Jeune ailier brésilien de 19 ans arrivé la saison dernière au Zenit Saint-Pétersbourg, Pedro (19 ans) plaît au club coaché par Laurent Blanc.

Selon nos informations, Al-Ittihad a formulé une première offre au club russe de 35M€ pour son joueur. En parallèle, le club saoudien a proposé un très beau contrat au jeune brésilien. En 61 apparitions avec le Zenit, Pedro a inscrit 8 buts et délivré 9 offrandes, remportant notamment le titre de champion de Russie lors de la saison 2023/2024.

Pub. le - MAJ le
