Accord total OM-Girona pour Ounahi

Comme révélé dans nos colonnes ce mercredi soir, Azzedine Ounahi va bel et bien quitter l’OM, après un été pour le moins contrasté, pour rejoindre Girona. Après avoir été annoncé dans plusieurs clubs européens, le milieu international marocain ne voulait évoluer qu’en Liga afin de conserver toutes ses chances de disputer la prochaine CAN et le prochain Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas. Après avoir proposé 3 millions pour 50 % des droits du joueur, Girona est revenu avec une offre plus conforme aux exigences marseillaises.

Le club espagnol récupère donc Ounahi contre un chèque de 6 M€ et va désormais détenir 80 % des droits sportifs du joueur. Mais ce transfert va faire un malheureux, le SCO d’Angers. Alors que le club français avait inséré 30 % sur la plus-value d’un futur transfert lorsque le Marocain est passé d’Angers à Marseille, il s’avère qu’ils ne toucheront pas un centime vu le montant du deal entre l’OM et Girona…