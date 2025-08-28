Menu Rechercher
Commenter 161
Exclu FM Ligue 1

Accord total OM-Girona pour Ounahi

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Hanif Ben Berkane
1 min.
Azzedine Ounahi avec l'OM @Maxppp

Comme révélé dans nos colonnes ce mercredi soir, Azzedine Ounahi va bel et bien quitter l’OM, après un été pour le moins contrasté, pour rejoindre Girona. Après avoir été annoncé dans plusieurs clubs européens, le milieu international marocain ne voulait évoluer qu’en Liga afin de conserver toutes ses chances de disputer la prochaine CAN et le prochain Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas. Après avoir proposé 3 millions pour 50 % des droits du joueur, Girona est revenu avec une offre plus conforme aux exigences marseillaises.

La suite après cette publicité

Le club espagnol récupère donc Ounahi contre un chèque de 6 M€ et va désormais détenir 80 % des droits sportifs du joueur. Mais ce transfert va faire un malheureux, le SCO d’Angers. Alors que le club français avait inséré 30 % sur la plus-value d’un futur transfert lorsque le Marocain est passé d’Angers à Marseille, il s’avère qu’ils ne toucheront pas un centime vu le montant du deal entre l’OM et Girona…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Liga
Marseille
Girona
Azzedine Ounahi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Liga Liga
Marseille Logo Marseille
Girona Logo Girona
Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier