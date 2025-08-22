Menu Rechercher
Premier League : Chelsea atomise West Ham

Par Jordan Pardon
1 min.
Estevao, buteur avec Chelsea @Maxppp
West Ham 1-5 Chelsea

Cinq jours après un match nul face à Crystal Palace à domicile (0-0), Chelsea a fait le métier. Ce vendredi soir à l’occasion de la 2e journée de Premier League, les joueurs d’Enzo Maresca ont corrigé West Ham (1-5) dans ce qui était pourtant annoncé comme un derby disputé. Ça aurait pu y ressembler si les Hammers ne s’étaient pas liquéfiés après l’égalisation de Joao Pedro (15e, 1-1), qui avait répondu à la magnifique ouverture du score de Lucas Paqueta d’une frappe lointaine (6e, 1-0). Un Pedro en servait d’ailleurs un autre ensuite, puisque le Brésilien offrait un caviar à Neto pour le but du 2-1 (23e).

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Chelsea Chelsea 4 2 +4 1 1 0 5 1
2 Logo Man City Man City 3 1 +4 1 0 0 4 0
3 Logo Sunderland Sunderland 3 1 +3 1 0 0 3 0
4 Logo Tottenham Tottenham 3 1 +3 1 0 0 3 0
5 Logo Liverpool Liverpool 3 1 +2 1 0 0 4 2
6 Logo Nottingham Nottingham 3 1 +2 1 0 0 3 1
7 Logo Arsenal Arsenal 3 1 +1 1 0 0 1 0
8 Logo Leeds Leeds 3 1 +1 1 0 0 1 0
9 Logo Brighton Brighton 1 1 0 0 1 0 1 1
10 Logo Fulham Fulham 1 1 0 0 1 0 1 1
11 Logo Aston Villa Aston Villa 1 1 0 0 1 0 0 0
12 Logo Crystal Palace Crystal Palace 1 1 0 0 1 0 0 0
13 Logo Newcastle Newcastle 1 1 0 0 1 0 0 0
14 Logo Everton Everton 0 1 -1 0 0 1 0 1
15 Logo Man United Man United 0 1 -1 0 0 1 0 1
16 Logo Bournemouth Bournemouth 0 1 -2 0 0 1 2 4
17 Logo Brentford Brentford 0 1 -2 0 0 1 1 3
18 Logo Burnley Burnley 0 1 -3 0 0 1 0 3
19 Logo Wolverhampton Wolverhampton 0 1 -4 0 0 1 0 4
20 Logo West Ham West Ham 0 2 -7 0 0 2 1 8
Enzo Fernández ajoutait son nom à la fiche de stats en profitant d’un superbe travail d’Estevao, auteur de sa première passe décisive en Premier League (34e, 1-3). Caicedo marquait le quatrième but sur corner après une vilaine faute de main de Hermansen (54e, 1-4), puis Trevoh Chalobah finissait le travail, encore sur phase arrêtée (58e, 1-5). Un succès bienvenu pour Chelsea, qui lance peut-être sa saison.

