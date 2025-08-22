Premier League : Chelsea atomise West Ham
Cinq jours après un match nul face à Crystal Palace à domicile (0-0), Chelsea a fait le métier. Ce vendredi soir à l’occasion de la 2e journée de Premier League, les joueurs d’Enzo Maresca ont corrigé West Ham (1-5) dans ce qui était pourtant annoncé comme un derby disputé. Ça aurait pu y ressembler si les Hammers ne s’étaient pas liquéfiés après l’égalisation de Joao Pedro (15e, 1-1), qui avait répondu à la magnifique ouverture du score de Lucas Paqueta d’une frappe lointaine (6e, 1-0). Un Pedro en servait d’ailleurs un autre ensuite, puisque le Brésilien offrait un caviar à Neto pour le but du 2-1 (23e).
Classement général Premier League
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Chelsea
|4
|2
|+4
|1
|1
|0
|5
|1
|2
|Man City
|3
|1
|+4
|1
|0
|0
|4
|0
|3
|Sunderland
|3
|1
|+3
|1
|0
|0
|3
|0
|4
|Tottenham
|3
|1
|+3
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|Liverpool
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|4
|2
|6
|Nottingham
|3
|1
|+2
|1
|0
|0
|3
|1
|7
|Arsenal
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|8
|Leeds
|3
|1
|+1
|1
|0
|0
|1
|0
|9
|Brighton
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|10
|Fulham
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|11
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|12
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|13
|Newcastle
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|14
|Everton
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|Man United
|0
|1
|-1
|0
|0
|1
|0
|1
|16
|Bournemouth
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|2
|4
|17
|Brentford
|0
|1
|-2
|0
|0
|1
|1
|3
|18
|Burnley
|0
|1
|-3
|0
|0
|1
|0
|3
|19
|Wolverhampton
|0
|1
|-4
|0
|0
|1
|0
|4
|20
|West Ham
|0
|2
|-7
|0
|0
|2
|1
|8
Enzo Fernández ajoutait son nom à la fiche de stats en profitant d’un superbe travail d’Estevao, auteur de sa première passe décisive en Premier League (34e, 1-3). Caicedo marquait le quatrième but sur corner après une vilaine faute de main de Hermansen (54e, 1-4), puis Trevoh Chalobah finissait le travail, encore sur phase arrêtée (58e, 1-5). Un succès bienvenu pour Chelsea, qui lance peut-être sa saison.
