Premier League : Chelsea atomise West Ham

Cinq jours après un match nul face à Crystal Palace à domicile (0-0), Chelsea a fait le métier. Ce vendredi soir à l’occasion de la 2e journée de Premier League, les joueurs d’Enzo Maresca ont corrigé West Ham (1-5) dans ce qui était pourtant annoncé comme un derby disputé. Ça aurait pu y ressembler si les Hammers ne s’étaient pas liquéfiés après l’égalisation de Joao Pedro (15e, 1-1), qui avait répondu à la magnifique ouverture du score de Lucas Paqueta d’une frappe lointaine (6e, 1-0). Un Pedro en servait d’ailleurs un autre ensuite, puisque le Brésilien offrait un caviar à Neto pour le but du 2-1 (23e).

Enzo Fernández ajoutait son nom à la fiche de stats en profitant d’un superbe travail d’Estevao, auteur de sa première passe décisive en Premier League (34e, 1-3). Caicedo marquait le quatrième but sur corner après une vilaine faute de main de Hermansen (54e, 1-4), puis Trevoh Chalobah finissait le travail, encore sur phase arrêtée (58e, 1-5). Un succès bienvenu pour Chelsea, qui lance peut-être sa saison.