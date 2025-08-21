Le point médical du PSG avant d’affronter Angers

Après sa courte victoire à Nantes pour lancer son championnat, le PSG reçoit Angers demain soir dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 (20h45). Luis Enrique alignera sans doute une équipe à nouveau remaniée afin de donner du temps de jeu au plus de joueurs possible.

La suite après cette publicité

Ça ne sera pas le cas de Senny Mayulu en revanche. Le dernier buteur de la finale de Ligue des Champions «poursuit son travail de reprise» explique le communiqué médical du club de la capitale. Le milieu de terrain se remet d’une blessure à l’adducteur de la cuisse droite. Il est le seul absent.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+