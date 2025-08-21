Manchester City a une offre dingue de 80 M€ pour un remplaçant

La Premier League continue d’atteindre des sommets inaccessibles pour le reste du monde. Sans surprise, le championnat anglais domine le classement des ligues les plus dépensières cet été, avec plus de 2,6 milliards d’euros lâchés, bien loin devant la Serie A et ses 934 millions d’euros. Il faut dire qu’en matière de droits TV, personne ne nage dans les mêmes eaux que les clubs anglais.

Même le promu Sunderland a récolté 238 millions d’euros d’après la BBC, et en a déjà dépensé plus de 160. Un autre club anglais s’est aussi montré actif jusqu’ici, et il s’agit de Tottenham. Après avoir attiré Mohammed Kudus, Joao Palhinha, le prometteur Luka Vuskovic autrefois pisté par le PSG, mais aussi Mathys Tel et Kevin Danso, transférés définitivement, les Spurs souhaitent encore se renforcer, eux qui joueront la Ligue des Champions cette saison grâce à leur sacre en Ligue Europa.

Savinho pourrait devenir le plus gros achat de Tottenham, et la plus grosse vente de Man City

Hier soir, on apprenait la fin de la piste Eberechi Eze, voué à rejoindre les Gunners pour plus de 78 millions d’euros. Depuis cette nuit, c’est donc la piste Savinho qui refait surface. Elle n’est pas nouvelle, étant donné que les Spurs ont déjà formulé deux offres pour l’ailier brésilien de Manchester City : une première à hauteur de 50 M€, refusée, la deuxième à 70 M€, également rejetée. Mais d’après le média brésilien Globo Esporte, le club londonien est désormais sur le point de formuler une offre de 80 millions d’euros aux dirigeants des Skyblues.

Tottenham veut à tout prix boucler l’arrivée du Brésilien, qui pourrait ainsi devenir le joueur le plus cher de l’histoire du club (le record est détenu par Solanke, arrivé contre 64 M€ il y a un an de Bournemouth). L’attaquant de 21 ans, auteur de 3 buts et 11 passes décisives pour sa première saison à Manchester City, est aussi conscient qu’une place de titulaire à Tottenham pourrait lui permettre de s’installer en sélection à un an de la Coupe du Monde. Si Manchester City s’était montré catégorique jusqu’ici, une offre de 80 M€ pourrait quand même faire réfléchir les dirigeants. À ce tarif, il s’agirait d’une vente record pour le club.