Premier League

Manchester City : Pep Guardiola incertain pour Ederson

Par André Martins
1 min.
Ederson, à Manchester City depuis 2017, va rejoindre l'Arabie Saoudite. @Maxppp

Présent devant les médias pour analyser le choc de ce samedi contre Tottenham, Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, ne sait pas encore si Ederson quittera ou non les Skyblues durant ce mercato estival. Le portier brésilien est courtisé par Galatasaray, qui a déjà formulé une première offre de 10 millions d’euros.

«On verra demain. Parce qu’après le match contre Brighton… le mercato sera terminé, et là on pourra dire : "ok, c’est bon." Pour l’instant, tout tourne autour de : "que va-t-il se passer ?"», a déclaré le coach catalan. La semaine dernière, c’est l’Anglais James Trafford, recruté à Burnley pour 30 millions d’euros cet été, qui a défendu les cages mancuniennes contre Wolverhampton (victoire à l’extérieur 0-4).

Pub. le - MAJ le
