Strasbourg va s’offrir Valentin Atangana

16e recrue en approche du côté de Strasbourg. Après s’être déjà offert Panichelli (16,5M€), Högsberg (15M€), Amougou (15M€), Omobamidele (10M€), Barco (10M€), Coulibaly (7,5M€), Samuel-Smiths (7,5M€), Diop (7,5M€), Amo-Ameyaw (7M€), Oyedele (6M€), Penders (prêt), Paez (prêt), Sarr (prêt), Luis (prêt) ou encore Bajic (libre), le club alsacien a bouclé l’arrivée de Valentin Atangana, courtisé depuis des semaines comme nous vous le révélions.

L’international espoir français de 19 ans va débarquer contre environ 15 millions d’euros, plus bonus, rapporte SoFoot. Révélé la saison passée avec le club champenois, il avait été récompensé en étant sélectionné par Gérald Baticle au mois de novembre. Atangana avait d’ailleurs marqué lors de son entrée en jeu face à l’Italie, avant d’être passeur décisif quatre jours plus tard contre l’Allemagne. C’est un joli coup que va réaliser le Racing.

