Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Strasbourg refuse une nouvelle offre XXL pour Dilane Bakwa

Par Matthieu Margueritte
Dilane Bakwa @Maxppp

Décidément, Strasbourg a décidé de tenir tête aux Anglais de Nottingham Forest, et ce, malgré les offres alléchantes des Reds pour Dilane Bakwa. Après avoir repoussé deux offres de 28 M€ puis de 31 M€, les Alsaciens viennent de dire non une troisième fois.

La suite après cette publicité

L’Équipe annonce que Nottingham Forest est revenu à la charge pour le jeune ailier de 22 ans avec une proposition de 35 M€, bonus inclus. En vain. Les négociations ne sont toutefois pas terminées puisque les deux clubs continuent de discuter. Pour rappel, Strasbourg avait recruté Bakwa pour 10 M€ en 2023.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Nottingham
Dilane Bakwa

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Nottingham Logo Nottingham Forest
Dilane Bakwa Dilane Bakwa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier