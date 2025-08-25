Strasbourg refuse une nouvelle offre XXL pour Dilane Bakwa

Décidément, Strasbourg a décidé de tenir tête aux Anglais de Nottingham Forest, et ce, malgré les offres alléchantes des Reds pour Dilane Bakwa. Après avoir repoussé deux offres de 28 M€ puis de 31 M€, les Alsaciens viennent de dire non une troisième fois.

La suite après cette publicité

L’Équipe annonce que Nottingham Forest est revenu à la charge pour le jeune ailier de 22 ans avec une proposition de 35 M€, bonus inclus. En vain. Les négociations ne sont toutefois pas terminées puisque les deux clubs continuent de discuter. Pour rappel, Strasbourg avait recruté Bakwa pour 10 M€ en 2023.