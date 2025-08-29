C4 : tirage clément pour Strasbourg

Tombeur de Brondby, le Racing Club de Strasbourg attendait désormais ses futurs adversaires en Ligue Europa Conference. Ce vendredi midi, le club alsacien, présent dans le chapeau 3, a ainsi été fixé. Avec 6 rencontres à disputer et l’objectif de terminer dans les 24 premiers, le RCSA a finalement hérité d’un tirage plutôt clément.

La suite après cette publicité

Fort d’un mercato XXL et d’ambitions renouvelées, Strasbourg se rendra donc sur la pelouse du Slovan Bratislava avant de défier Aberdeen et les Suédois d’Hacken à l’extérieur. Pour le reste, les hommes de Liam Rosenior accueilleront Crystal Palace, les Islandais de Breidablik et Jagiellonia.