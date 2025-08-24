Menu Rechercher
Lille discute avec Fenerbahçe pour Alexander Djiku

Par Santi Aouna - Josué Cassé
Alexander Djiku @Maxppp

Tenu en échec par Brest lors de la première journée de Ligue 1, le LOSC s’apprête à défier l’AS Monaco, ce dimanche soir, en clôture de la deuxième journée. En attendant, les dirigeants nordistes continuent, eux, de s’activer pour renforcer l’effectif. Dans cette optique et selon nos dernières informations, les Dogues s’intéressent à un certain Alexander Djiku.

D’après nos indiscrétions, le LOSC a ainsi entamé des discussions avec Fenerbahçe pour obtenir le prêt du défenseur de 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’écurie turque. Pour rappel, la saison dernière, celui qui est passé par Caen et Strasbourg a disputé 46 matches toutes compétitions confondues pour un petit but. Affaire à suivre…

