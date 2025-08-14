Menu Rechercher
Commenter 7
Premier League

Manchester City rejette une offre de 70 M€ pour Savinho

Par Jordan Pardon
1 min.
Savinho @Maxppp

Savinho est courtisé. Ces derniers jours, la presse anglaise évoquait une offre de 50 M€ de Tottenham pour l’ailier droit brésilien. Auteur d’un but et huit passes décisives en Premier League pour sa première saison à Manchester City, Savinho se verrait alors offrir un rôle de choix chez les Spurs.

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, la presse brésilienne confirme que l’intérêt du club londonien est concret. Preuve : une nouvelle offre de 70 M€ aurait été formulée à Manchester City. Cette dernière aurait également été refusée, comme la première. Pep Guardiola adore le joueur, et il faudra se montrer convaincant pour aller débaucher l’international brésilien de 21 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Tottenham
Sávio

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Tottenham Logo Tottenham
Sávio Sávio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier