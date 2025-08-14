Manchester City rejette une offre de 70 M€ pour Savinho

Savinho est courtisé. Ces derniers jours, la presse anglaise évoquait une offre de 50 M€ de Tottenham pour l’ailier droit brésilien. Auteur d’un but et huit passes décisives en Premier League pour sa première saison à Manchester City, Savinho se verrait alors offrir un rôle de choix chez les Spurs.

Ce jeudi soir, la presse brésilienne confirme que l’intérêt du club londonien est concret. Preuve : une nouvelle offre de 70 M€ aurait été formulée à Manchester City. Cette dernière aurait également été refusée, comme la première. Pep Guardiola adore le joueur, et il faudra se montrer convaincant pour aller débaucher l’international brésilien de 21 ans.