OM : Adrien Rabiot a demandé pardon à Roberto De Zerbi

Adrien Rabiot va-t-il poursuivre son aventure avec l’Olympique de Marseille ? Pour l’heure, difficile de le dire mais Roberto De Zerbi a, de son côté, décidé de tendre la main au milieu de terrain français. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien italien a en effet assuré qu’il était prêt à tout pour arranger la situation.

En conflit ouvert avec la direction olympienne depuis la bagarre avec Jonathan Rowe, désormais sous les couleurs de Bologne, Rabiot semble lui aussi décidé à arranger les choses. D’après Téléfoot, le joueur s’est d’ailleurs excusé auprès de l’ancien coach de Brighton avant-hier à la Commanderie et n’a pas tourné la page. Reste à savoir ce que décideront le duo Longoria-Benatia…