Ligue 1

Hamed Junior Traoré espère se stabiliser à l’OM

Par Maxime Barbaud
Hamed Junior Traoré (Bournemouth) @Maxppp

Nouvelle recrue de l’OM, Hamed Junior Traoré a très souvent été prêté durant sa jeune carrière. Encore aujourd’hui, il est prêté par Bournemouth avec une option d’achat quasi obligatoire de 8 M€ et 50% sur une éventuelle revente. L’an passé, il avait été cédé à Auxerre le temps d’une saison, et avant cela à Naples ou encore à Sassuolo.

L’un de ses grands objectifs sera de s’imposer sur la durée à l’OM. «C’est important de se stabiliser. Chaque joueur aime ça. On a des familles, assure l’Ivoirien de 25 ans en conférence de presse. Je suis venu à l’OM car c’est un grand club, ambitieux et j’espère bien faire les choses ici pour m’imposer et rester longtemps.»

