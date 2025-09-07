Les prédictions de Kylian Mbappé pour la saison 2025-2026 !

Buteur contre l’Ukraine vendredi soir, Kylian Mbappé s’est confié pour le quotidien Bild. L’occasion pour l’attaquant du Real Madrid de dévoiler ses favoris pour la saison à venir. Pour débuter, l’ancien Monégasque a assuré que son équipe était bien positionnée pour remporter la prochaine Ligue des Champions. «Je dis toujours le Real Madrid. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes en Europe, beaucoup. Nous avons vu que l’année dernière avait été géniale avec le nouveau mode Ligue des champions. Cette année sera encore meilleure. Il sera intéressant de voir qui sortira vainqueur à la fin», a ainsi déclaré le joueur de 26 ans.

La suite après cette publicité

Pour le reste ? Kylian Mbappé voit Arsenal remporter la Premier League mais n’oublie pas la concurrence de Liverpool et de Manchester City. En Ligue 1, l’international français a logiquement opté pour le Paris Saint-Germain alors qu’il voit, par ailleurs, le Bayern Munich remporter, une nouvelle fois, la Bundesliga. Réponse dans quelques mois…