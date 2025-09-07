Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Kylian Mbappé veut voir Ousmane Dembélé remporter le Ballon d’Or

Par André Martins
1 min.
Kylian Mbappé, avec la France @Maxppp

En pleine trêve internationale avec l’équipe de France, pour disputer les premiers matchs des qualifications au Mondial 2026, Kylian Mbappé a accordé un entretien exclusif à Téléfoot, diffusé ce dimanche. Le numéro 10 des Bleus a dévoilé son favori pour le Ballon d’Or : Ousmane Dembélé.

«Pour moi il le mérite, j’espère qu’il va le gagner. Je l’ai soutenu dès le début, c’est naturel. Après on va voir, ça ne dépend pas de nous. Il y a eu des votes, on va voir. J’espère qu’Achraf (Hakimi) sera bien classé, ce serait cool pour les défenseurs. (Lamine) Yamal est un très bon joueur mais Barcelonais», a plaisanté l’attaquant du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
