Disneyland Paris s’excuse après l’accusation de racisme de Raphinha

Alors qu’il a rejoint la sélection brésilienne pour disputer les derniers matchs des qualifications à la Coupe du monde 2026, Raphinha a pris la parole vendredi sur les réseaux sociaux pour dénoncer un incident survenu à Disneyland Paris. L’attaquant du FC Barcelone a publié plusieurs vidéos sur son compte Instagram, accusant un employé du parc d’avoir refusé de s’occuper de son fils Gael, et s’interrogeant sur le caractère possiblement raciste de ce comportement. «Vos employés sont une honte. Ils ne devraient pas traiter les gens de cette manière, surtout un enfant. Ils sont censés rendre les enfants heureux, pas les mépriser. Je préfère appeler cela du mépris plutôt qu’autre chose. C’est une honte», a-t-il commencé, avant de hausser le ton dans les stories suivantes.

«Je comprends la fatigue de ceux qui travaillent dans ce secteur, mais pourquoi ont-ils embrassé tous les enfants blancs, et pas le mien ? Je déteste Disneyland Paris. Il voulait juste un salut et un câlin. Heureusement pour vous, il ne comprend pas encore. Disneyland Paris, cet employé est une merde, un idiot.» La femme de Raphinha, Natalia Rodrigues, a également réagi, expliquant que l’employé avait tendu les deux mains à une petite fille pour éviter de les tendre à leur fils. Contacté par Le Parisien, le parc d’attractions a expliqué ce dimanche qu’il «regrette l’expérience vécue par la famille» de Raphinha, et souhaite s’excuser en bonne et due forme. «Nous souhaitons proposer une expérience magique pour chacun de nos visiteurs sans exception. Nous sommes en contact régulier avec la famille depuis hier (vendredi), et leur avons organisé deux nouvelles rencontres magiques avec les personnages de leur choix», a-t-il précisé. Le joueur du FC Barcelone n’a pas repris la parole depuis.