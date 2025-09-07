Le FC Barcelone pense déjà à un remplaçant du PSG

Le mercato a fermé ses portes lundi dernier que déjà les clubs planifient leurs besoins pour les mois, voire les années à venir. Le FC Barcelone n’est pas en reste, lui qui est toujours confronté à des difficultés économiques pour boucler ses recrutements, et inscrire ses nouvelles recrues. Le dernier départ d’Inigo Martinez vers Al-Nassr et la blessure de Marc-André ter Stegen lui ont tout de même permis d’enregistrer tout le monde à l’exception de Roony Bardghji.

La suite après cette publicité

Martinez a été libéré par les Blaugranas. Un accord oral avait été entendu entre le joueur et la direction. En cas de bonne offre, le Basque mettrait fin à son contrat à l’amiable pour s’engager ailleurs. Hansi Flick fut déçu, autant de perdre son leader défensif, qui sortait d’une excellente saison, que personne n’est venu le remplacer. Durant la préparation, il avait déjà anticipé cette possibilité en utilisant Gerard Martin à un poste d’axe gauche.

La suite après cette publicité

Le Barça prospecte déjà…

Un nouveau problème se posera dans un an. Deux défenseurs centraux arriveront en fin de contrat : Eric Garcia (24 ans) et Andreas Christensen (29 ans). Les deux joueurs ne sont pas des titulaires en puissance, même si l’ancien Cityzen a par exemple démarré les trois premières journées de Liga dans le onze de départ, deux comme latéral droit, la troisième dans l’axe. Vous l’aurez compris, le Barça va avoir des besoins à ce poste crucial dans les prochains mois.

Deco cherche déjà des noms et commence à prendre contact avec les entourages, éventuellement les clubs pour savoir ce qui est possible de faire. D’après Mundo Deportivo, de nombreux joueurs ont été ciblés comme Gonçalo Inácio (Sporting), Murillo (Nottingham), Luis Benedetti (Palmeiras) et Marc Guéhi (Crysrtal Palace). Une rencontre a même déjà eu lieu entre l’agent du premier cité et le directeur sportif culé. Celui de Lucas Beraldo est également cité.

La suite après cette publicité

… et se penche sur Lucas Beraldo

MD affirme même que le Barça a reçu lui même une note comme quoi le Brésilien du PSG serait disponible, lui qui n’est que remplaçant de la charnière Marquinhos-Pacho aux yeux de Luis Enrique. Encore sous contrat jusqu’en 2028, et arrivé pour 20 M€ à l’hiver 2024, le gaucher de 21 ans est de plus en plus régulièrement annoncé dans le viseur d’autres clubs. Dernièrement, la Juventus s’est montrée intéressée mais aussi Galatsaray. Cet été, il n’avait pas l’intention de partir, comme nous vous en informions, mais qu’en sera-t-il l’an prochain ? Surtout si sa situation n’évolue pas…