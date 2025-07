PSG : le choix fort de Lucas Beraldo pour son avenir

Lors de la déroute du PSG dimanche soir face à Chelsea (0-3) en finale de la Coupe du Monde des Clubs, Lucas Beraldo aura été l’un des Parisiens les plus en difficulté. Dépassé athlétiquement par l’attaquant João Pedro, le défenseur central brésilien a tremblé à plusieurs moments de la rencontre, étant fautif sur deux des trois buts des Blues. À 21 ans, l’ancien de São Paulo a montré qu’il n’est peut-être pas encore prêt pour de tels matchs à enjeux mais pas question de s’avouer vaincu pour autant.

Selon nos informations, Beraldo, dont le contrat avec le PSG court jusqu’en 2028, n’a pas l’intention de quitter le club de la capitale durant ce mercato estival, et ce contrairement aux récentes rumeurs. L’international auriverde (4 sélections) n’a fait part d’aucune volonté de départ et la direction parisienne n’a pas été informée de quoi que ce soit. L’entourage du joueur confirme aussi qu’il est heureux à Paris après avoir contribué à une saison historique. « Quelle saison nous avons eue, affronter tous les défis ensemble en tant qu’équipe ! La déception pour le match d’aujourd’hui n’efface pas cette année fantastique. Je suis vraiment fier et reconnaissant d’être ici, d’aider mes coéquipiers à écrire l’histoire du club ! Allez PSG », a-t-il même lancé sur son compte Instagram.