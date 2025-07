Mondial des Clubs : le PSG écrasé en finale par Chelsea après un scénario cauchemardesque

Les finales s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain. Après avoir dominé le Stade de Reims (3-0) en finale de Coupe de France et l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des Champions en mai dernier, la bande de Luis Enrique défiait Chelsea ce dimanche en finale de la Coupe du monde des Clubs. Après un tournoi rondement mené, les Parisiens voulaient chercher le titre et s’organisaient dans un 4-3-3 classique avec Gianluigi Donnarumma dans les buts avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes devant lui. Vitinha était épaulé par Fabian Ruiz et Joao Neves au milieu alors que Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia accompagnaient Ousmane Dembélé devant. Pour les Blues, Robert Sanchez prenait place dans les cages derrière Trevoh Chalobah, Levi Colwill et Marc Cucurella. Malo Gusto et Reece James officiaient comme pistons avec Enzo Fernandes et Moises Caicedo au milieu. Enfin, Joao Pedro était épaulé par Cole Palmer et Pedro Neto devant.

Et très vite, Chelsea se mettait en ordre de bataille et imposait son rythme à l’image de ce centre dangereux de Malo Gusto dans les premières minutes (6e). Juste derrière, Cole Palmer passait proche d’ouvrir le score d’une sublime frappe du pied gauche, mais il voyait son tir mourir d’un souffle à gauche des cages de Gianluigi Donnarumma (8e). Malmenés, les Parisiens reculaient dangereusement, mais avaient quelques possibilités à l’image de cette belle remise de Désiré Doué en retrait pour Achraf Hakimi où Marc Cucurella intervenait (17e). Ou sur cette tentative de Désiré Doué que Robert Sanchez repoussait d’une main ferme (19e). Juste derrière, Chelsea allait en profiter pour virer en tête. Côté droit, Malo Gusto centrait pour Cole Palmer qui ne se faisait pas prier pour débloquer la situation (1-0, 22e).

Les Parisiens terminent sur une déception

Un but qui allait faire mal à des Parisiens assez nerveux. Juste après la pause fraîcheur, le club francilien allait encore fléchir. Trouvé sur la droite devant la surface par Levi Colwill, Cole Palmer repiquait dans l’axe et allait conclure d’une sublime frappe croisée se logeant sur la gauche du but (2-0, 29e). La tête dans l’eau, le Paris Saint-Germain allait encore couler juste avant la pause. Lancé sur la droite de la surface par Cole Palmer, Joao Pedro ajustait Gianluigi Donnarumma en logeant le ballon sous la barre transversale (3-0, 44e). Mené nettement à la pause, le Paris Saint-Germain revenait des vestiaires avec de bonnes intentions. Désiré Doué était côté droit et servait Ousmane Dembélé au premier poteau. Sa frappe était toutefois détournée par un Robert Sanchez inspiré (53e).

Mais cela allait se compliquer derrière pour les Franciliens avec un rythme qui retombait et une formation de Chelsea qui résistait de mieux en mieux aux assauts des Parisiens. Malo Gusto s’essayait même d’une frappe lointaine qui passait nettement au-dessus du cadre (65e). Liam Delap allait ensuite mettre à contribution Gianluigi Donnarumma d’une frappe limpide vers la droite du but, mais le portier italien repoussait en corner (68e). L’attaquant anglais aurait même pu enfoncer le clou en profitant d’une intervention ratée de Lucas Beraldo, mais Gianluigi Donnarumma intervenait (80e). Le cauchemar a même continué pour les Parisiens avec l’exclusion de Joao Neves (85e). Victoire avec la manière pour Chelsea contre le Paris Saint-Germain (3-0) qui soulève ainsi la première Coupe du monde des Clubs dans son nouveau format, sa deuxième si on comptabilise celle gagnée contre Palmeiras lors de la saison 2021-2022 (2-1 après prolongations). Le Paris Saint-Germain termine sur une fausse note.

