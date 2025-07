Djibril Cissé confiant pour Hugo Ekitike à Liverpool

Un an seulement après avoir rallié définitivement l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike va rejoindre Liverpool. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur s’est envolé avec son agent Karl Mwalako vers l’Angleterre ce mardi. Interrogé par le quotidien L’Équipe, Djibril Cissé, joueur des Reds entre 2004 et 2007 et vainqueur de la Ligue des Champions 2005, a affiché sa confiance concernant la capacité de l’attaquant de 23 ans à s’imposer à Anfield.

«Je pense qu’il va s’adapter au jeu des Reds. Dans son registre, un peu "target man", un peu à la (Peter) Crouch toutes proportions gardées, il n’y a que lui dans l’effectif. Le coach pourra en profiter. Après, il ne faut peut-être pas s’attendre à être titulaire tout le temps dès le début. Il y a Mohamed Salah et quelques grands joueurs devant, encore. Ekitike devra surtout s’habituer à l’intensité et l’impact de l’Angleterre». L’ancien du PSG et de Reims sort d’une saison aboutie en Allemagne, avec un bilan de 22 buts et 12 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues.